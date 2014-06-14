В рядах боевиков паника, «казаки» спешно покидают свои позиции - Тымчук

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук написал на своей странице в Facebook.

«В районе населенного пункта Дьяково готовы к отправке в Россию порядка 80 уничтоженных террористов. Это российские наемники, погибшие в ходе контрдействий сил АТО. В населенных пунктах Саур-Могила и Дмитровка сосредоточено до 250 уничтоженных боевиков и около 300 раненых», - отметил он.

По словам Тымчука, «в настоящее время с российской стороны предпринимаются попытки проникновения на территорию Украины с целью эвакуации погибших и раненых. За прошедшие сутки отмечалось проникновение колонн автотранспорта при поддержке авиационной техники Вооруженных сил России на 3-6 километров вглубь нашей страны на участках госграницы, которые контролируются боевиками».

Читайте такжеБоевики используют Антрацит для переброски военного снаряжения и живой силы - активист

В Антраците, утверждает Тымчук, «в рядах боевиков паника, с целью эвакуации на восток формируются колонны раненых, такие же настроения наблюдаются в Северодонецке. Так называемые «казаки», выступающие на стороне террористов, спешно покидают свои позиции в районах населенных пунктов Дмитровка и Дьяково».

Читайте такжеВ Донецкой области напряжённым очагом остаётся северная зона проведения АТО – ОГА