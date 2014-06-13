Эттингер предлагает провести переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" 14 июня в Киеве

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на телефонный разговор министра Юрия Продана с еврокомиссаром.

«Юрий Продан предложил провести следующий раунд трехсторонних переговоров в ближайшие дни, начиная с субботы, в г. Киев или в любом из городов ЕС. Гюнтер Оттингер принципиально поддержал это предложение, отметив при этом, что следующий трехсторонний раунд переговоров целесообразно провести по результатам встречи на уровне хозяйствующих субъектов. Такую двустороннюю встречу еврокомиссар предложил провести в субботу в первой половине дня в Киеве на уровне руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», - говорится в сообщении министерства.

В министерстве также отметили, что Украина остается открытой для переговоров с российской стороной. Но в тоже время отмечают, что «российская сторона фактически сорвала переговорный процесс по урегулированию взаимоотношений Украины и Российской Федерации в газовой сфере”.

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Как ранее сообщал УНИАН, 13 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил профильным министерствам, областным государственным администрациям и руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с понедельника, 16 июня, переходить на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа.

Минэнерго РФ сегодня, 13 июня, заявило, что с 10:00 16 июня в отношении Украины может быть введен режим предоплаты за газ, импортируемый в Украину, если не будет погашена задолженность за поставленное топливо.

Вместе с тем, украинская сторона заявляет, что готова погасить долг в объеме 1,9 млрд долл. сразу же, как только будет установлена справедливая и рыночная цена за топливо. Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале июня в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долл. за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за 1 тыс. кубометров.

Сегодня, 13 июня, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров и Украина планирует согласиться на эти предложения.