Причиной трагедии под Волновахой могло стать предательство - источник

Об этом соощает Сегодня со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«У них (СБУ - ред.) есть основания предполагать, что имел место саботаж и предательство. Кто-то внушил бойцам мысль о том, что им не стоит ожидать нападения. Потому они и не требовали разрешения обустраивать в посадке огневые позиции», - пояснил источник.

Напомним, в бою под Волновахой погибли 16 бойцов, еще 32 человека попали в медицинские учреждения с огнестрельными ранениями. Позже один из раненых скончался.

Донецкая прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере открыла уголовное производство по факту нападения сепаратистов на украинских военных в Волновахе.