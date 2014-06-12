Причиной трагедии под Волновахой могло стать предательство - источник
16:37, 12 июня 2014Политика
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Причиной того, что военные под Волновахой не ждали нападения и не требовали разрешения обустраивать в посадке огневые позиции, могло быть предательство.
Солдаты могли погибнуть из-за предательства - источник / Фото: УНИАН
Об этом соощает Сегодня со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«У них (СБУ - ред.) есть основания предполагать, что имел место саботаж и предательство. Кто-то внушил бойцам мысль о том, что им не стоит ожидать нападения. Потому они и не требовали разрешения обустраивать в посадке огневые позиции», - пояснил источник.
Напомним, в бою под Волновахой погибли 16 бойцов, еще 32 человека попали в медицинские учреждения с огнестрельными ранениями. Позже один из раненых скончался.
Донецкая прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере открыла уголовное производство по факту нападения сепаратистов на украинских военных в Волновахе.
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