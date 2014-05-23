Количество погибших в результате теракта под Волновахой возросло до 17 - Минздрав

Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин, сообщает ТСН.

По его информации, сейчас пятеро украинских военнослужащих остаются в тяжелом состоянии.

Читайте такжеНа Волыни - траур, активисты продолжают собирать средства на бронежилеты военнымНапомним, что ранее в пресс-службе ДонОГА сообщили о гибели 16 украинских силовиков. Как уже ранее сообщалось, расстрел украинских военных под Волновахой в СБУ назвали терактом.

Ответственность за терактвзяли на себя террористы из радикального крыла "ДНР".