Количество погибших в результате теракта под Волновахой возросло до 17 - Минздрав
22:49, 23 мая 2014Политика
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Количество погибших силовиков во время кровавого обстрела террористами блокпосту ВСУ под Волновахой увеличилось до 17.
17 человек погибли в результате теракта под Волновахой, 5 - в тяжелом состоянии / vk.com
Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин, сообщает ТСН.
По его информации, сейчас пятеро украинских военнослужащих остаются в тяжелом состоянии.
Читайте такжеНа Волыни - траур, активисты продолжают собирать средства на бронежилеты военнымНапомним, что ранее в пресс-службе ДонОГА сообщили о гибели 16 украинских силовиков. Как уже ранее сообщалось, расстрел украинских военных под Волновахой в СБУ назвали терактом.
Ответственность за терактвзяли на себя террористы из радикального крыла "ДНР".
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