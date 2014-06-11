Глава Луганской ОГА: Партия регионов и коммунисты причастны к терроризму на востоке

«Видела выступление Горохова (народный депутат от ПР Сергей Горохов) в парламенте России, который призывает Россию к конкретным действиям против Украины. В президиуме сидит Александр Ефремов. Прямые доказательства причастности данных депутатов к терроризму на востоке», - написала Ирина Веригина на странице в соцсети.

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Она утверждает, что именно они дестабилизировали обстановку в Луганской области, именно на их совести смерть людей, искалеченные судьбы беженцев.

По словам Ирины Веригиной, Луганская область и так была на 27-м месте в Украине по социально-экономическому развитию, «а теперь эти так называемые депутаты, дабы защитить свои бизнес-интересы, пытаются превратить Луганскую область в гетто».

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«Эти (люди) открыто поддерживают агрессию России и терроризм в Луганской области. А другие депутаты ПР и коммунисты скрыто финансируют террористические группы в Луганске, Северодонецке. Необходимо Верховной Раде лишить мандатов этих депутатов и привлечь к уголовной ответственности. Этого требуют тысячи луганчан. Хватит грабить и уничтожать Луганщину», - подчеркнула председатель ОГА.