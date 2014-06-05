Ефремов требовал закрыть луганский аэропорт для украинской армии - журналист

"Директор аэропорта Луганск получил преступный приказ от Ефремова, но сотрудники аэропорта не стали его выполнять и обратились за помощью к Нацгвардии", - написал он в своем Facebook.

Читайте такжеДонецкая железная дорога прекращает продажи билетов на десятки поездов"Татаринов Василий Федорович гендиректор "Международного аэропорта Луганск", приказывал сотрудникам выключить рубильник на подстанции, который отвечает за подсветку посадочной полосы и за связь самолетов с диспетчером. Работники аэропорта не выполнили устное распоряжение своего шефа, после консультации с десантниками (которые охраняют территорию небесного причала), потребовали у Татаринова принести им приказ в письменном виде. После чего, Василий Федорович занервничал, и с круглыми глазами начал бегать и кричать, что это приказ лично А.С. Ефремова и если его не выполнить, то ночью у нас приземлиться военный самолет с украинскими спецназовцами, которые будут выбивать из города "террористов". Сейчас рубильник взяли под охрану украинские снайперы и Нацгвардии. Аэропорт начали окружать "ополченцы", вооруженные гранатометами, автоматами и пзрк. Готовятся к штурму.", - рассказал Всеволод Филимоненко.