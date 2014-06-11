Порошенко поручил направить сэкономленные на выборах средства на нужды армии

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Экономия бюджетных средств на выборах составила более 600 млн. гривен. Петр Порошенко предложил правительству направить средства на улучшение вооружения личного состава, обеспечение солдат средствами защиты, необходимой техникой.

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"Предлагаю подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на текущий год в части направления неиспользованных средств, предназначенных для проведения внеочередных выборов Президента Украины, на финансирование потребностей Вооруженных Сил Украины", - говорится в поручении президента Украины.

"Направление соответствующего ресурса на финансирование потребностей Вооруженных Сил Украины, в частности обеспечение необходимыми материальными ресурсами и социальной защите военнослужащих, позволит Министерству обороны Украины решить ряд актуальных задач", - отмечает Президент.