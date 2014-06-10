Порошенко уволит свою команду, если она окажется непрофессиональной – нардеп
Народный депутат от фракции ”УДАР” Сергей Каплин считает, что Президент Украины Петр Порошенко уволит свою новоназначенную команду, если она окажется непрофессиональной.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по мнению Каплина, если страна достигнет такого же динамического уровня капитализации украинской экономики, как Борис Ложкин (назначенный на должность главы Администрации президента) в своем бизнесе.
«Президент несет полную ответственность за результаты своей работы. А их формирует его команда. Петр Порошенко имеет право, получив такой уровень поддержки граждан, формировать команду по своему усмотрению. И по моему убеждению, ни один человек, который не сможет выполнять возложенную на него работу, на своей должности не задержится», - отметил ударовец.
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По его убеждению, если «со стороны Бориса Ложкина, Сергея Березенко или Святослава Цеголко проявится непрофессионализм или предательство идеалов Майдана или необходимости реформ, Президент отправит их в отставку».
Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины сделал первые кадровые назначения: руководителем АП стал Ложкин, Березенко - руководителем Государственного управления делами, Цеголко-пресс-секретарем главы государства.