Порошенко уволит свою команду, если она окажется непрофессиональной – нардеп



Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по мнению Каплина, если страна достигнет такого же динамического уровня капитализации украинской экономики, как Борис Ложкин (назначенный на должность главы Администрации президента) в своем бизнесе.

«Президент несет полную ответственность за результаты своей работы. А их формирует его команда. Петр Порошенко имеет право, получив такой уровень поддержки граждан, формировать команду по своему усмотрению. И по моему убеждению, ни один человек, который не сможет выполнять возложенную на него работу, на своей должности не задержится», - отметил ударовец.

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По его убеждению, если «со стороны Бориса Ложкина, Сергея Березенко или Святослава Цеголко проявится непрофессионализм или предательство идеалов Майдана или необходимости реформ, Президент отправит их в отставку».

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины сделал первые кадровые назначения: руководителем АП стал Ложкин, Березенко - руководителем Государственного управления делами, Цеголко-пресс-секретарем главы государства.