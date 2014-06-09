В Николаеве разыскивают 3 жильцов пятиэтажки, в которой произошел взрыв

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Николаевской области, речь идет о семье, которая жила в той квартире, где произошел взрыв.

На 8 утра отсутствует информация о месте пребывания 3 человек: Валентина Адамовна Кривчик, Сергей Николаевич Кривчик и Алена Владиславовна Кривчик, сообщает сайт НикВести.

Спасатели призывают граждан, которым хоть что-то известно о местонахождении этой семьи или контактные данные, обращаться в Службы спасения по номеру "101".

Жители дома не сообщали пока о том, что под завалами могут быть их родственники или близкие.

Работы по разбору завалов продолжаются.

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Как сообщал УНИАН, 9 июня в 04.59 в г. Николаев по ул. Молодогвардейская, 28, в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв - предварительно, бытового газа без последующего горения.

Взрывом разрушено межэтажное перекрытие.

В результате взрыва травмированы 3 человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным ГУ ГСЧС области, были эвакуированы 54 жителей.

К ликвидации последствий взрыва привлечено от ГСЧС 10 ед. техники и 55 человек личного состава.