СМИ: Путин не имел права участвовать в торжествах в Нормандии

Об этом сегодня пишет обозреватель The Washington Post Маша Гессен, статью которой цитирует сайт Крым.Реалии.

По ее мнению, вынужденная встреча Владимира Путина и президента США Барака Обамы в Франции выглядела так, будто «двое разведенных родителей пришли на выпускной к своему ребенку».

Автор напоминает, что три месяца назад именно Путин осуществил первый силовой захват территории в Европе со времен Второй мировой войны.

Читайте такжеПутин на встрече в Нормандии будет сидеть недалеко от Порошенко - президент ФранцииЗа это Хиллари Клинтон и принц Уэльский Чарльз сравнили его с Адольфом Гитлером. «Но банальным и, похоже, пустословным для политики это сравнение стало не потому, что его часто повторяли. А потому, что Путина включили в список гостей на праздновании Дня «Д», – пишет автор.

Она напоминает, что в 1994 году президент Франции Фрасуа Миттеран не пригласил тогдашнего российского коллегу Бориса Ельцина из-за антикоммунистической политики. В 2004 году Путин стал первым лидером России, который вместе с другими лидерами праздновал День «Д».

День «Д» – общепринятый в военном деле термин, которым обозначается день начала военной операции. Наиболее известная операция, связанная с датой «День Д» – 6 июня 1944 года, когда войска западных союзников начали операцию «Оверлорд» высадкой воздушного и морского десантов на побережье французской Нормандии.