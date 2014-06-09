Во Львове найден мертвым известный польский историк

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, после обращения в правоохранительные органы жены Кувалека были проведены мероприятия по установлению возможного места пребывания исчезнувшего иностранца.

Во время проверки информации о том, что 6 июня около 18.00 в городской морг с одной из центральных улиц Львова было доставлено тело неизвестного мужчины без признаков насильственной смерти (документов, удостоверяющих личность, при нем не было), в возрасте около 50-ти лет, было установлено, что это и есть польский гражданин Роберт Кувалек, которого опознали его близкие.

«Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Проводится экспертиза с целью установления причин смерти мужчины», - отметила Добровольская.

Тело покойного в Польшу пока не отправили, поскольку продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, во Львове 5 июня исчез известный польский историк, работник люблинского музея „Майданек” Кувалек, который находился в городе с группой немецких туристов. В последний раз его видели на площади Рынок во Львове 5 июня около 22.00. Тогда он звонил по телефону жене и сообщил, что устал и идет в гостиницу. С того момента контакт с ним пропал.

Кувалек многие годы ездил во Львов в качестве гида. В городе он ориентировался очень хорошо. На минувшей неделе он приехал в город с группой немецких туристов. Жена историка, Анна Кувалек, 7 июня сообщила в полицию Люблина об исчезновении мужа.