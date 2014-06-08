Террористы украли из донецкой шахты почти тонну взрывчатки - СМИ

720 килограмм аммонита и 360 детонаторов забрали с подземного склада шахты им. Скочинского боевики из террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает источник агентство «ОстроВ» в ГП «Донецкая угольная энергетическая компания».Читайте такжеБоевики из двора церкви ведут огонь из минометов по позициям силовиков и жилым кварталам Славянска

На территорию шахты зашли 15 вооруженных боевиков. По словам источника, выдача взрывчатки с подземного склада, могла осуществляться только по наводке.

Кроме взрывчатки, боевики похитили около километра провода.