Террористы украли из донецкой шахты почти тонну взрывчатки - СМИ
19:20, 08 июня 2014Политика
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Кроме взрывчатки, боевики похитили около километра провода.
Террористы забрали с донецкой шахты почти тонну взрывчатки - СМИ / pr.kharkov.ua
720 килограмм аммонита и 360 детонаторов забрали с подземного склада шахты им. Скочинского боевики из террористической организации «ДНР».
Об этом сообщает источник агентство «ОстроВ» в ГП «Донецкая угольная энергетическая компания».Читайте такжеБоевики из двора церкви ведут огонь из минометов по позициям силовиков и жилым кварталам Славянска
На территорию шахты зашли 15 вооруженных боевиков. По словам источника, выдача взрывчатки с подземного склада, могла осуществляться только по наводке.
Кроме взрывчатки, боевики похитили около километра провода.
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