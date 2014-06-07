Керри надеется, что Россия поможет заставить террористов сложить оружие

Государственный секретарь США Джон Керри надеется на возможность прорыва для завершения кризиса в Украине, что позволит Вашингтону избежать введения очередных санкций против России.

Об этом он сказал в субботу журналистам во Франции, передает Радио Свобода.

Госсекретарь США заявил о «возможности остановки огня, возможности помощи России, чтобы заставить сепаратистов сложить оружие и освободить здания, а также о возможности относительно начала строительства Украины, в которой потребности людей будут удовлетворены».

Как сообщал УНИАН, сегодня в своей речи после церемонии инаугурации Президент Украины Петр Порошенко призвал всех сложить оружие и пообещал амнистию тем, кто не убивал людей и не финансировал террористов на Донбассе.

Он подчеркнул, что не хочет войны и не жаждет мести: "Хотя перед глазами большие жертвы, принесенные украинским народом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины".

Читайте такжеПремьер Великобритании: следующий месяц для РФ будет решающимКроме этого, пятый президент Украины пообещал уделить большое внимание Донбассу и призвал его жителей к диалогу. Он также сказал, что всенародные выборы президента поставили жирный крест на разговорах о якобы нелегитимности украинской власти. Он отметил, что этот миф был посеян российской пропагандой и кланом Виктора Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем всю страну в целом.

Напомним, РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

С 15 апреля в Луганской и Донецкой областях проходит антитеррористическая операция.