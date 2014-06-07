Президент, парламент и Кабинет министров будут действовать как единое целое – Яценюк

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Знаю: как единое целое будут действовать президент, парламент и Кабинет министров», - сообщил Яценюк.

Вместе с тем, он также поздравил Порошенко со вступлением на должность президента Украины.

«Сегодня у нас есть законный и легитимно избранный на честных и прозрачных выборах Глава государства. Миллионы украинцев своим выбором доказали, что Украина - единая и неделимая», - написал премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июня, состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины. В зале Верховной Рады присутствовали представители около 60 официальных зарубежных делегаций, из которых 23 главы государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций.