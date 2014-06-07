Порошенко принял командование Вооруженными Силами Украины
Порошенко принял рапорт начальника Почетного караула и в сопровождении начальника Генерального штаба ВСУ обошел строй воинов Почетного караула трех видов Вооруженных сил Украины.
Президент Украины Петр Порошенко принял командование Вооруженными Силами Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, на Софийской площади начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Михаил Куцин отрапортовал Верховному главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Порошенко, а затем представил главе государства командующих видов ВСУ.
Порошенко принял рапорт начальника Почетного караула и в сопровождении начальника Генерального штаба ВСУ обошел строй воинов Почетного караула трех видов Вооруженных сил Украины.
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После церемонии поднятия Государственного флага Украины и штандарта Президента Украины Почетный караул прошел перед главой государства торжественным маршем.
Как сообщал УНИАН, после церемонии на Софийской площади Порошенко принимает участие в благодарственном молебне в Софийском соборе Национального заповедника «София Киевская».
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Указ Президента Украины о принятии на себя полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Порошенко подписал во время церемонии инаугурации в Верховной Раде Украины. Этот документ обнародован на сайте главы государства.