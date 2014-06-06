Пилотам удалось покинуть борт самолета, который боевики сбили над Славянском - Тымчук

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в Славянске террористы из ПЗРК сбили транспортный самолет Ан-26, пилотам удалось спастись.

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Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Летчики, чтобы избежать падения самолета на жилые кварталы города, вывели его за городскую черту и покинули борт самолета", - заявил он.