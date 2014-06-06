Российские журналисты шпионили в Украине под видом финнов

19:05, 06 июня 2014
Политика
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В Ужгороде была задержана группа российских журналистов «Первого канала», которые действовали на Закарпатье по заданию спецслужб РФ.

Журналисты "Первого канала" замаскировались под финнов

Российские журналисты собирали на Закарпатье разведывательную информацию под видом финских журналистов.

17 мая в Ужгороде была задержана группа российских журналистов «Первого канала», которые действовали на Закарпатье по заданию спецслужб Российской Федерации под прикрытием и предъявляли удостоверения финской телерадиокомпании «МТВ-3».

Разведывательно-подрывную деятельность группы российских журналистов задокументировали и пресекли работники УСБУ в Закарпатской области и Ужгородского горотдела милиции. Российские масс-медийщики были задержаны и принудительно возвращены в Российскую Федерацию.

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Исходя из этого, к главе закарпатской милиции полковнику Сергею Шараничу обратился с письмом начальник областного управления Службы безопасности Украины Любенков, который просит поощрить за профессионализм причастных к этой спецоперации работников.

В частности, руководство УСБУ выражает благодарность работникам Ужгородского горотдела милиции: начальнику уголовного розыска Юрию Кереканичу, заместителю командира взвода роты патрульной службы Владимиру Цапу, инспекторам ППС Валерию Товтину и Василию Сенько - за оперативное задержание и прекращение разведывательно-подрывной деятельности группы российских журналистов «Первого канала» .

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