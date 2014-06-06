Российские журналисты шпионили в Украине под видом финнов

Российские журналисты собирали на Закарпатье разведывательную информацию под видом финских журналистов.

17 мая в Ужгороде была задержана группа российских журналистов «Первого канала», которые действовали на Закарпатье по заданию спецслужб Российской Федерации под прикрытием и предъявляли удостоверения финской телерадиокомпании «МТВ-3».

Разведывательно-подрывную деятельность группы российских журналистов задокументировали и пресекли работники УСБУ в Закарпатской области и Ужгородского горотдела милиции. Российские масс-медийщики были задержаны и принудительно возвращены в Российскую Федерацию.

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Исходя из этого, к главе закарпатской милиции полковнику Сергею Шараничу обратился с письмом начальник областного управления Службы безопасности Украины Любенков, который просит поощрить за профессионализм причастных к этой спецоперации работников.

В частности, руководство УСБУ выражает благодарность работникам Ужгородского горотдела милиции: начальнику уголовного розыска Юрию Кереканичу, заместителю командира взвода роты патрульной службы Владимиру Цапу, инспекторам ППС Валерию Товтину и Василию Сенько - за оперативное задержание и прекращение разведывательно-подрывной деятельности группы российских журналистов «Первого канала» .