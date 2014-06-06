Участие в инаугурации президента Украины подтвердили 56 иностранных делегаций - МИД
В настоящее время свое участие в инаугурации новоизбранного президента Украины Петра Порошенко подтвердили 56 иностранных делегаций.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварыч.
"По состоянию на настоящее время подтверждено участие 56 иностранных делегаций. Из них 23 - на уровне глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций", - сказал Зварыч.
По его словам, 5 делегаций будут представлены на уровне вице-премьер-министров, остальные делегаций - на уровне министров иностранных дел или послов, аккредитованных в Украине.
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Как сообщал УНИАН, инаугурация президента Украины состоится завтра, 7 июня. Присягу главы государства Порошенко зачитает во время торжественного заседания Верховной Рады.
Затем - в 11.10 - Порошенко прибудет на Софийскую площадь Киева. Там состоится церемония представления командующих видами Вооруженных сил Украины и торжественное поднятие флага президента Украины.