Участие в инаугурации президента Украины подтвердили 56 иностранных делегаций - МИД

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварыч.

"По состоянию на настоящее время подтверждено участие 56 иностранных делегаций. Из них 23 - на уровне глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций", - сказал Зварыч.

По его словам, 5 делегаций будут представлены на уровне вице-премьер-министров, остальные делегаций - на уровне министров иностранных дел или послов, аккредитованных в Украине.

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Как сообщал УНИАН, инаугурация президента Украины состоится завтра, 7 июня. Присягу главы государства Порошенко зачитает во время торжественного заседания Верховной Рады.

Затем - в 11.10 - Порошенко прибудет на Софийскую площадь Киева. Там состоится церемония представления командующих видами Вооруженных сил Украины и торжественное поднятие флага президента Украины.