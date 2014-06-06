Во время боя в "Мариновке" украинского пилота взяли на прицел два самолета РФ - депутат

Украинские военные летчики выполняли боевые задачи в пункте пропуска «Мариновка» в Донецкой области под прицелом российских самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, депутат от «УДАРа» Виктор Чумак, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

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«Во время боя в пункте пропуска "Мариновка" вместе с украинской авиацией была поднята российская авиация, и наш пилот докладывал, что он при выполнении боевых задач находился постоянно в прицеле двух российских самолетов», - отметил Чумак.

«Современные самолеты оборудованы системами, которые извещают, что самолет находится под прицелом или в захвате ракеты противника», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 июня неизвестные обстреляли пункт пропуска «Мариновка» на границе с Россией, расположенный в Шахтерском районе Донецкой области.

Днем 5 июня террористы снова обстреляли пункт пропуска «Мариновка».

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В тот же день авиация Вооруженных сил Украины дважды нанесла огневой удар по нападающим на пункт пропуска «Мариновка». Также пограничникам в этом пункте поступила наземная поддержка от сводного отряда Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины.

Бой закончился вечером 5 июня. В результате боевых действий были уничтожены 1 автомобиль "Урал", 2 автомобиля "КамАЗ" и 1 БТР террористов. Есть информация о потерях из числа нападающих.

Со стороны пограничников 5 человек получили ранения.