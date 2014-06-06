В Славянске террористы открыли минометный огонь по блокпостам силовиков, есть жертвы

В районе Славянска террористы открыли минометный огонь с территории одной из местных церквей, в результате чего два правоохранителя тяжело ранены, один погиб.

Как сообщили УНИАН в МВД Украины, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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”Час назад в районе Славянска террористы открыли минометный огонь с территории одной из местных церквей. Объектом обстрела стали блокпосты подразделений МВД, которые входят в состав сил Антитеррористического центра. Во время обстрела погиб работник Ивано-Франковского специального подразделения милиции, еще два работника получили тяжелые ранения”, - говорится в сообщении.

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Правоохранители доставлены в военный госпиталь, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее УНИАН сообщал, что на территории церковного двора в Славянске террористы установили 120-миллиметровый минометный комплекс, с которого начали наносить активные огневые удары по блокпосту украинских силовиков.

«Факт установления смертельного оружия на территории Храма Божьего выглядит кощунством. Учитывая обстоятельства, изложенные выше, украинские правоохранители оставляют за собой право принять все необходимые меры, чтобы остановить агрессоров», - отметили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.