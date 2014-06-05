Правительство одобрило прекращение движения через некоторые пункты пропуска на границе с РФ

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, из соображений общественной безопасности и с целью предотвращения возникновения угрозы жизни или здоровью населения вследствие опасных событий, которые происходят на отдельных территориях, Кабинет Министров принял предложение Государственной пограничной службы о прекращении в соответствии с частью первой статьи 10 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и РФ и статьи 7 Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и РФ, движения через некоторые пункты пропусков.Читайте такжеГлава АП рассказал о закрытии украинской границы и совещании Турчинова

В частности, движение прекращено через пропускные пункты в Луганской области - Должанский, Червонопартизанск, Червона Могила, Новоборовцы, Краснодарский (пункт пропуска на сопредельной территории - Донецк), Краснодарский (пункт пропуска на сопредельной территории - Нижний Швырев), Северный, и в Донецкой области - Мариновка.

Правительство поручило Министерству иностранных дел проинформировать российскую сторону о принятом решении.