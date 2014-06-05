Спецотряды милиции из Тернополя и Хмельницкого отправились на Восток

Как сообщает пресс-служба МВД, 45 тернопольских милиционеров поехали в зону проведения АТО, где заменят своих коллег, которые длительное время несли службу на востоке Украины.

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Сводный отряд тернопольских милиционеров, который уехал в зону АТО, обеспечили новой формой, обувью, спецсредствами, вооружением, продуктами питания, а также вещами первой необходимости.

На обеспечение милиционеров средства собирали местные власти, меценаты, рядовые граждане, ветеранские организации.

Отправляются на Восток для оказания помощи в охране общественного порядка и бойцы роты милиции спецназначения хмельницкой милиции. Хмельницкие милиционеры сменят на боевом посту своих коллег из Волыни и будут нести службу на блокпостах.