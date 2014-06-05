Турчинов прокомментировал видео расстрела пленных: переговоров с террористами не будет

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

"Гражданин Российской Федерации Игорь Безлер по прозвищу «Бес» является преступником и убийцей, поэтому он должен быть наказан как по украинскому, так и по международному праву", - сказал Турчинов, подчеркнув, что Безлеру "не удастся избежать этого наказания".

Руководитель парламента добавил, что власть не ведет переговоров с убийцами и террористами.Читайте такжеТеррорист "Бес" расстрелял двух пленных и угрожает продолжить расстрелы

"Ответственность за кровавые преступления гражданина Российской Федерации Безлера также лежит на политическом руководстве России, которое продолжает вооружать и поддерживать кровавый террор на востоке Украины", - подчеркнул Турчинов.

*** Ранее в Интернете появилось видео, на котором один из лидеров боевиков на востоке Украины Безлер по прозвищу " Бес" требует от Турчинова освободить задержанного агента ФСБ, иначе он угрожает каждый час убивать пленные украинских военных.

По словам "Беса", его боевики удерживают в заложниках 8 военнослужащих.

Безлер заявил, что руководство Украины вело с террористами переговоры об обмене офицеров украинской армии на задержанный боевиков, однако обмен так и не состоялся.

В связи с этим "Бес" обещает каждый час расстреливать по два заложника, если его требование не будет выполнено.

При этом он утверждает, что уже расстрелял двух пленных.Читайте такжеСБУ: К убийству депутата Рыбака причастна группа "Стрелка"

Как сообщал УНИАН, в конце мая террористы во главе с Безлером казнили руководителей Калининского районного отдела милиции Горловки (Донецкая область).

Причиной казни террористы назвали «нарушение присяги ДНР».