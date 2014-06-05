Террорист "Бес" расстрелял двух пленных и угрожает продолжить расстрелы

В Интернете появилось видеообращение командующего горловскими ополченцами Игоря Безлера, в котором он предупреждает украинские власти о том, что если они не освободят его человека, он расстреляет всех офицеров, находящихся в его плену. В конце видео по его приказу человек в маске производит выстрелы по двум людям, стоявшим возле стены, сообщает Gorlovka.ua.

«Хунта три дня назад захватила в плен моего человека. Мы вели переговоры по поводу обмена на офицеров украинской армии, СБУ и милиции. Три дня украинская хунта отказывается менять офицеров на того, человека, которого они захватили. У меня в плену находятся три полковника СБУ, три подполковника. На данный момент все договоренности с украинской стороной нарушены.

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Я ждал трое суток, но теперь у меня нет времени больше ждать. Сейчас будут расстреляны господин Будик и господин Васющенко. Для господина Турчинова, Парубия и иже с ними: если через час мой человек не будет освобожден, будет расстреляна вторая двойка. Еще через 1,5 часа третья двойка. И так, пока не будут расстреляны восемь офицеров. Если украинской армии и государству эти офицеры не нужны, то мне они не нужны и подавно", - сказано в обращении.

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При этом само видеообращение выложено 11 часов назад в Youtube под ником «Григорий Лепс.

В свою очередь народный депутат Украины Олег Ляшко у себя в Фейсбуке пишет, что речь идет об освобождении женщины - агента ФСБ, которую украинские спецслужбы задержали накануне.

Как уточняет "Украинская правда", речь в видео идет скорее всего о проукраинском активисте Василие Будыке, который был похищен в Горловке 2 мая.

На данный момент неизвестно, является ли это видео постановочным.

Ранее сообщалось, что Безлер расстрелял двух пленных начальников районной милиции. однако потом выяснилось, что они живы, и их выпустили. А расстрел мог бать постановкой или были расстреляны другие пленные. До сих пор информации об этом нет.