Баррозу считает политической санкцией против РФ перенесение саммита G-7 из Сочи в Брюссель

Об этом Баррозу заявил в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, каким может быть план влияния G-7 на Москву.

«Тот факт, что мы встречаемся в формате G-7 в Брюсселе, а не G-8 в Сочи в России – это уже очень важная политическая санкция. Это четко показывает, что мы не воспринимаем Россию, господина Путина за столом среди демократии, мы верим, что это не будет законным, потому что поведением относительно Украины Россия изолировала сама себя от других стран-членов G-7. Это уже очень важный сигнал”, - сказал он.

При этом президент ЕК отметил, что страны «Большой семерки» „стоят на единой сильной позиции, поддерживая Украину”. „То есть, это две линии: одна – это поддерживать Украину, помочь ей стабилизировать экономическую и политическую ситуацию, а, с другой стороны, показать, что мы не будем воспринимать такое поведение России”, - разъяснил он.Читайте также«Большая семерка» заявила о поддержке усилий Украины по урегулированию ситуации

Говоря о наличии среди стран ЕС единой позиции относительно применения к России экономических санкций, Баррозу обратил внимание на то, что уже принятые санкции приносят результат.

„В соответствии с прогнозами, экономика России сейчас должна демонстрировать рост, но в этом году она будет в рецессии, потому что не хватает уверенности относительно России, а также из-за оттока капитала из России”, - констатировал президент ЕК.

По его словам, ЕС „очень четко сохраняет угрозу последующих санкций”. „В то же время, мы считаем, что важно оставлять возможность для диалога. Мы отдаем предпочтение деэскалации над эскалацией, мы отдаем предпочтение диалогу над конфронтацией. Это сильная позиция, потому что все правительства в Европе согласились с тем, что если это необходимо, они готовы идти дальше, в то же время они считают важным привести Россию к переговорам”, - подытожил Баррозу.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью российскому телеканалу заявил, что Россию не исключили из "Большой восьмерки", это другие члены приняли решение покинуть группу, сообщает Русская служба ВВС.Читайте такжеМеркель: G7 на переговорах с Путиным призовет сотрудничать с Порошенко

"Я думаю, прежде всего, нужно подчеркнуть, что саммит G7 - этот саммит проводится в таком формате впервые за 15, нет, 17 лет - не означает, что Россию исключили в каком-либо формате. Россия никогда не была членом G7, она была членом G8. И этот формат остается. Проведение нынешнего саммита в Брюсселе - результат решения заморозить свое участие, которое приняли семь членов G8. Другими словами, это они покинули формат G8, не Россия", - сказал Чижов (цитата приводится в переводе с английского языка).Читайте такжеG7 сочла сдержанными действия сил АТО на Донбассе и призвала боевиков разоружиться

Как сообщал УНИАН, саммит G-8 должен был состояться в российском Сочи в начале июня под российским председательством. Но из-за кризиса в Украине на встрече в Гааге, которая состоялась 24 марта, лидеры G-7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США, президент Совета ЕС и президент Еврокомиссии) решили встретиться в Брюсселе 4-5 июня в формате «Большой семерки», а не «восьмерки».