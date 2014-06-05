В Красном Лимане уничтожили склад боеприпасов, принадлежащих террористам

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, за минувшие сутки военнослужащие нашли очередное подтверждение противоправных действий террористов, которые используют здания медицинских заведений, школ, детских садов для обустройства своих убежищ и баз.

В результате действий минометных подразделений Вооруженных сил Украины был уничтожен склад боеприпасов. Именно с этого склада боевики брали снаряды, которыми расстреливали жилые кварталы города Славянск и блокпосты украинских военнослужащих.

Боевики по-прежнему действуют коварно, из засады. Подтверждением этому является дерзкое нападение на колонну украинских военнослужащих, которая двигалась по определенному маршруту на севере Донецкой области. Во время огневого столкновения боевики были нейтрализованы, а их транспортное средство уничтожено. Потерь среди военнослужащих нет.

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Выстрелами из ПЗРК и зенитной установки террористы повредили 2 украинских вертолета. Благодаря умелым действиям летчиков авиационная техника приземлилась на площадки приземления. Два травмированных летчика доставлены в медицинские заведения, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Авиационная техника, которая была повреждена, восстанавливается силами авиаторов, и в ближайшее время будет использоваться по назначению.