Низкие результаты Добкина и Тигипко на выборах - следствие правления ПР на востоке - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

“Конечно, на результаты выборов на востоке повлияла низкая явка в Донецкой и Луганской областях. Но нужно учесть и тот факт, что в течение десяти лет на этой территории была монополизирована политическая презентация: Партия регионов поглощала все политические проекты. Была поглощена “Новая демократия” Кушнарева, партия “Вече” Богословской, блок “Не так!”, была съедена “Сильная Украина”. То есть, фактически, все конкуренты Партии регионов на востоке были поглощены, а с отходом и ослаблением Партии регионов мы будем иметь формирование новых политических проектов на базе идеологии Партии регионов и частично идеологии коммунистов”, - сказала Конончук.

Также она прибавила, что КПУ сегодня оказалась на грани своего электорального базиса.

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“Она истощена длительным партнерством с олигархией и теряет доверие”, - сказала эксперт.

Кроме того, Конончук прибавила, что новые политические силы, рассчитанные на электорат в восточных областях, не успеют завоевать доверие избирателей до внеочередных парламентских выборов в случае их проведения в текущем году. Но в любом случае такие вновь созданные политические проекты будут иметь ту же природу, что и их предшественники, — «регионалы» и коммунисты, а именно олигархически-номенклатурную.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы президента Украины состоялись 25 мая 2014 года.

Согласно результатам, обнародованным ЦИК, Петр Порошенко получил 54,7% голосов избирателей (за него проголосовали 9 млн. 857 тыс 308 граждан), Юлия Тимошенко — 12,81% (2 млн. 310 тыс. 50), Олег Ляшко — 8,32% (1 млн 500 тыс 377), Анатолий Гриценко — 5,48% (989 тыс 29), Тигипко — 5,23% (943 тыс 430), Добкин — 3,03% (546 тыс 138), Вадим Рабинович — 2,25% (406 тыс 301).

Остальные кандидаты на пост президента получили меньше 2% голосов избирателей.