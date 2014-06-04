В Донецкой области боевики задержали сотрудников погранслужбы
16:59, 04 июня 2014Политика
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Боевики задержали двух сотрудников Дмитровской пограничной службы Донецкой области.
Обласная госадминистрация сообщила о задержании сотрудников погранслужбы / REUTERS
Как сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации, «в Снежном на блокпосту сепаратисты задержали двух сотрудников Дмитровской пограничной службы. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
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