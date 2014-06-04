СМИ: Ялтинских выпускников заставляют писать объяснительные за спетый гимн Украины

Социальные сети на днях облетело видео, на котором выпускники Ялтинской гимназии №15 в аннексированном Россией Крыму, на торжественной линейке в честь последнего звонка поют гимн Украины, пытаясь перекричать гимн России.

После того как видео попало в интернет, вокруг него завязались споры: кто-то называл учеников патриотами Украины, а кто-то уверял, что все было снято не в 2014 году, и не в крымской школе. Появлялась также информация, что учеников, исполнивших гимн, заставляли писать объяснительные за совершенный проступок, а учителей, которые не препятствовали детям петь, грозились и вовсе уволить, сообщает Сегодня.

Ялтинская гимназия №15 - единственное среднеобразовательное учреждение в Ялте с украинским языком обучения.

Читайте такжеВ Севастополе выпускники на последний звонок пришли в вышиванках «На данный момент я в этой школе не учусь: я после девятого класса поступил в колледж. Но на видео гимн Украины поет именно мой класс! Я вообще не понимаю, как можно включать российский гимн на последнем звонке в украинской школе!» — рассказал один из бывших учеников гимназии Александр К.

Выпускники, спевшие гимн, репрессии со стороны дирекции школы подтверждают.

«Я уже переехал поступать на территорию Украины. Но моих одноклассников, которые остались в Ялте, заставляют приходить в школу и писать объяснительные», - пишет выпускник Иван С.

«Петь, на самом деле, начала мама одного нашего одноклассника, а мы - просто подхватили. Мы любим Украину, мы родились и выросли в Украине, поэтому, услышав гимн, тоже начали петь. А потом руководство школы попросило нас написать объяснительную, зачем мы пели чужой гимн, ведь Крым в составе России, а значит, есть определенные правила, которые отличаются от украинских», - анонимно рассказала одна из выпускниц школы.

Читайте такжеВ Севастополе студенты проигнорировали флаг и гимн РФПо словам выпускников, объяснений руководство города требует и от учителей.

«У наших учителей и директора гимназии проблемы, говорят даже, что их увольняют, а гимназию и вовсе закроют», — делится выпускница.

Сами учителя комментировать ситуацию отказались.

В местном управлении образования уверяют, что никаких санкций ни к учителям, ни к ученикам никто применят не будет, как и закрывать единственную в городе украинскую школу.