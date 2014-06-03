Террористы напали на колонну сил АТО и подбили БТР, есть жертвы - Тымчук

Террористы напали на колонну сил антитеррористической операции, следовавшую из Изюма в район Славянска.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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«По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», террористами совершено нападение на колонну сил АТО, следовавшую из Изюма в район Славянска. При нападении был подбит БТР украинских силовиков. Завязался бой. В ходе боевого столкновения атака была отбита. Со стороны силовиков 1 погибший, 13 раненых. О потерях со стороны террористов нет данных», - сообщил Тымчук.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, что под Славянском идет активная наступательная фаза АТО. По его словам, ведется интенсивная перестрелка.

"В районе Семеновки несколько попаданий террористами по нашим БТР 4Е гранатометом. Выдержали. Молодцы конструкторы", - написал он.

По словам активиста Юрия Касьянова, интенсивная перестрелка на окраине Славянска началась примерно в 5.30 утра.

"Слышны очереди из 30мм пушек, которыми вооружены БТ4Е. Тяжело и часто рвутся снаряды большего калибра", - отметил он.

Касьянов также заявляет, что над местом боя летает самолет-разведчик.