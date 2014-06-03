Боевики из "ДНР" начали проверять паспорта в общественном транспорте Донецка - СМИ

Представители самопровозглашенной "ДНР" требовали предъявить паспорта у пассажиров автобуса №14 в Донецке утром 3 июня, мужчин обыскивали. Об этом "ОстроВу" сообщил очевидец.

По словам девушки-пассажира, утром 3 июня на конечную автобуса №14 подошли представители "ДНР".

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"Они проверяли паспорта у выходящих и обыскивали мужчин. У кого паспорта с собой не оказалось, с теми отдельно в стороне беседовали, но всех отпустили", - сказала собеседница агентства.

Автобус №14 в Донецке следует по маршруту ДС "Крытый рынок" - ДС "ул. Щетинина".