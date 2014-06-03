Во фракции ПР раскол: ее ряды покинули Повалий, Олийнык и еще 18 нардепов

Об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Из фракции Партии регионов вышли 20 народных депутатов. Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил, что из этой фракции вышли Евгений Балицкий, Александр Васильев, Владимир Вечерко, Сергей Горохов, Виталий Грушевский, Анатолий Денисенко, Виталина Дзоз, Александр Дудка, Александр Козуб, Вячеслав Лукьянов, Валентина Лютикова, Евгений Мураев, Владимир Олейник, Таисия Повалий, Александр Пономарев, Юрий Самойленко, Владимир Струк, Виктор Тихонов, Владимир Чуб.

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