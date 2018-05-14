Военный эксперт Згурец: Чтобы прекратить военное сотрудничество с Россией, нужно решение премьера

- Судя по сообщениям СМИ, в конце марта концерн «Укроборонпром» принял решение заморозить поставки оружия и военной техники в Россию. Исполняющий обязанности главы концерна Юрий Терещенко признал, что Украина понесет экономические потери, но при этом заявил – «разве разумно вооружать армию противника?». Действительно ли сотрудничество Украины с РФ в оборонной сфере сейчас прекращено?

- По линии экспорта «Укроборонпрома» - да. Однако, сотрудничество с Россией осуществляют не только предприятия концерна, но и другие, которые пребывают в иных формах собственности и в зону подчинения «Укроборонпрома» не входят.

- Как известно, Украина обслуживала российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-20В «Воевода» («Сатана» по классификации НАТО), чинила и поставляла вертолетные и самолетные двигатели (до 70% потребности российских ВВС), газотурбинные моторы для военных кораблей. В целом украинский военный экспорт в Россию, по оценкам ряда экспертов, составляет около 40% от общего экспорта военной продукции, он достигает 1 миллиарда долларов в год. Потеря такого рынка катастрофична для Украины?

- Начнем с того, что общий военный экспорт Украины составляет 1,2 млрд долларов в год во все регионы мира. Откуда взялся 1 млрд долларов только на экспорте в Россию, я, честно говоря, не знаю. У нас совсем другие цифры. Да, порядка 30% от 1,2 млрд по военной линии шло в Российскую Федерацию. Но есть предприятия, например, «Мотор Сич», которые поставляют формально двигатели как для военных, так и для гражданских вертолетов. Им в этом году, как минимум, порядка 400 двигателей нужно поставить в РФ. При этом «Мотор Сич» не входит в зону управления «Укроборонпрома». Поэтому это предприятие продолжает работать с Россией. Там говорят, что таким образом предприятие платит налоги в казну, и помогает этим экономическому укреплению нашей страны. Мотив того, что данные поставки используются против нас, во внимание руководством этого частного предприятия не берется. Поэтому, чтобы было прекращено все сотрудничество с Россией по военной линии, необходимо распоряжение правительства, т.к. отношения с РФ в области военных поставок регулируются на основе межправительственных соглашений. И эти соглашения может отменить или приостановить, к примеру, премьер-министр, со всеми вытекающими процедурами, ведь есть вещи очень чувствительные. К примеру, обслуживание российских баллистических ядерных ракет, которое ведется украинскими специалистами.

- То есть, наши специалисты, несмотря на оккупацию РФ части наших территорий, продолжают обслуживать российские межконтинентальные баллистические ракеты?

- Нужно позвонить на Южмаш и спросить, что происходит на самом деле. В таких чувствительных вещах сотрудничество не приостанавливается решением «Укроборонпрома», который является хозяйственным предприятием, а не структурой, издающей или меняющей правовую базу. Это делается на уровне премьер-министра или вице-премьера. А правовые соглашения регламентируют поставки морских и авиационных двигателей, обслуживание российских ядерных ракет, авиационной техники РФ, в частности, со стороны ГП «Антонов». Поэтому вопрос гораздо шире, нежели только в отношении «Укроборонпрома». Таким образом, вопрос, кому из-за разрыва связей будет больно, нужно рассматривать отдельно. Никто еще ничего не считал. И пока не принято решение Кабмина о приостановке соглашений с Россией по военно-техническому сотрудничеству, то легитимной основы для разрыва связей нет. И предприятия могут вполне законно и дальше работать с Россией. Я имею в виду частные предприятия.

- Допустим, решение о разрыве сотрудничества с Россией в военно-технической сфере принимается. Наши предприятия могут быть востребованы на рынке Запада, потеря российского рынка может быть компенсирована?

- Быстро – нет. Свободных рынков не существует, все рынке заняты со времен, так сказать, первых войн. На каждом из них есть свои поставщики. Лихо переориентироваться с одного рынка на другой и сохранить безубыточное производство – не получится. Это требует определенных и стратегии, и времени. В принципе, по этому пути Украине все равно придется пройти. При том, что взаимоотношения с Россией остаются непростыми, все будет зависеть, к примеру, от характера отношений Путина и Порошенко, который покажет уже запланированная ближайшая их встреча. И, исходя из этого, будет поиск баланса сотрудничества. Но уже де-факто на данном этапе Российская Федерация начинает потихоньку отмежевываться от действий сепаратистов в восточных областях. Что касается Крыма, то в этом вопросе нужно применять рычаги экономического давления и добиваться возвращения полуострова в состав Украины. Поэтому сокращение военно-технических связей – политически правильное решение, но экономически оно должно быть четко просчитано.

- На днях стало известно, что американские конгрессмены хотят добиться приостановки сотрудничества Украины с Россией в вопросах обслуживания межконтинентальных баллистических ракет. Так, республиканец Майк Роджерс, являющийся главой подкомитета по ядерному оружию палаты представителей США, внес поправку в проект бюджета Пентагона. В ней прямым текстом говорится, что США стоит убедить украинские власти в прекращении сотрудничества КБ «Южное» с РФ в вопросе обслуживания ракет Р-36М2 «Воевода». Кроме того, глава подкомитета считает, что США и их союзникам необходимо подумать, как они могли бы воспользоваться возможностями КБ «Южное». Перечисленное – реально? Украина сможет работать с США по военной линии?

- Да, мы реально можем работать с американцами, разработки у нас есть. Считаю, что такое предложение имеет право на жизнь, но при условии, что американская сторона компенсирует это (разрыв связей с РФ, – УНИАН) другими проектами. Подобные проекты уже реализуются по определенным направлениям, но их спектр должен быть гораздо больше, потому что потенциал Америки огромный, потребности в космической технике очень большие и почва для переговоров в этой сфере реально есть.

- Сейчас много говорится о том, что военный потенциал украинской армии слишком мал. Наши предприятия могут его поддержать, поднять его на более высокий уровень, исправить плачевное состояние наших Вооруженных сил?

- Военной техники, чтобы вести, например, антитеррористическую операцию, в принципе, достаточно. Не хватает отдельных систем вооружения, которые у нас не производятся, что требует форсированной закупки. Речь идет о таких простых вещах, как каски, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотные системы, системы связи, маскировки. Это – то, что у нас либо производится в недостаточном количестве, либо производится слишком медленно. Что касается помощи армии, то сейчас она крайне важна оперативная, пусть даже зарубежная, учитывая остроту момента и проведение АТО.

Относительно отечественного оборонпрома, то его потенциала достаточно для закрытия потребностей определенной части Вооруженных сил. Но военным сейчас нужны и те вещи, которые я назвал. То есть, для комфорта, насколько возможно употребление этого слова, нахождения бойца на поле боя.

- Сейчас США оказывают помощь нашей армии, но только не вооружением. С чем это связано?

- Если посмотреть отчет об использовании помощи, то поставки наступательных вооружений американцы ограничивают, чтобы не нарушить баланс ситуации. Когда мы говорим о приборах ночного видения, системах связи и пр., то они никоим образом не попадают в разряд ограничений. Думаю, нужно вести переговоры, чтобы такие поставки были и с учетом бронеавтомобилей, которых у американцев в избытке с учетом вывода войск из Ирака и Афганистана.

- Чем аукнется для России разрыв военных связей с Украиной?

- По ряду направлений для России понадобиться 2-3 года, а то и пять лет, чтобы создать замещающее производство. А в некоторых сферах это практически невозможно.

- Таким образом, стратегическая необходимость может заставить Россию искать пути налаживания с Украиной отношений?

- Вопрос замещения критических поставок из Украины у россиян стоит со времен правления Бориса Ельцина. И до сих пор по ряду направлений проблема не решена, в частности, в отношении морских и авиационных двигателей, ракет и ряда ключевых элементов, которые касаются истребителей нового поколения, разрабатываемых Российской Федерацией. Но есть и наша зависимость от россиян по ряду ключевых поставок, например, вертолетные лопасти и пр., что может ударить по украинской боеспособности. Поэтому, где находится золотая середина, сказать сложно.

Нана Черная