В Луганске авиация уничтожила две минометные батареи террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев сегодня журналистам в Антикризисном медиа-центре в Киеве.

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"Следует понять, что рядом с Луганским пограничным отрядом в непосредственной близости расположены жилые дома, поэтому авиацию полномасштабно использовать невозможно, но, тем не менее, боевые авиаторы уничтожили два расчета минометных батарей", - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему для нападения террористы выбрали именно этот отряд, Селезнев отметил, что это ключевой объект, который координирует всю пограничную структуру в регионе, и поэтому, по его словам, понятно, что боевики пытаются получить контроль над этим отрядом, так равно и над другими ключевыми объектами в регионе.

Также пресс-офицер АТО, обращаясь к местным жителям, проживающим вблизи пограничного отряда, призвал их не выходить из домов, поскольку это опасно для жизни.

Как сообщалось, около 500 террористов с ночи атакуют управление Луганского пограничного отряда.

Во время штурма боевики используют не только минометы, гранатометы, пулеметы и автоматы, но и любимую «русскую» тактику - осуществляют обстрелы пограничного отряда из жилых квартир, с крыш домов, при этом используют жителей в качестве живого щита», подчеркивают в Государственной пограничной службе .

Во время боя ранены 7 пограничников. Со стороны террористов, по предварительным данным, 5 убитых и 8 раненых.