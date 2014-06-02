Жителей Луганска попросили не выходить из дома

Сегодня утром в городе началась стрельба возле управления Луганского погранотряда. В своем обращении к гражданам исполком Луганского городского совета просит горожан не паниковать, соблюдать спокойствие и быть осторожными.

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«Обращаемся к жителям областного центра с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости, не подвергать себя опасности и внимательно следить за своими детьми. Особенно это касается луганчан, проживающих в кварталах: Мирный, Ольховский, Степной, Заречный, Южный. Просим также воздержаться от поездок в эту часть города», - говорится в обращении исполкома Луганского городского совета.

В настоящее время в Луганске идет бой между пограничниками и террористами.