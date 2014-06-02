Турчинов подписал антикоррупционный закон для упрощения визового режима с ЕС
Исполняющий обязанности президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал антикоррупционный закон, необходимый для либерализации визового режима с Евросоюзом.
Соответствующий закон относительно борьбы с коррупцией, необходимый для либерализации визового режима с ЕС, Верховная Рада приняла 13 мая. За это проголосовали 289 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Законом предусмотрено выполнение рекомендаций экспертов Еврокомиссии относительно усовершенствования положений антикоррупционного законодательства, предоставленных в рамках переговоров по либерализации ЕС визового режима для Украины.
Этим законом установлены более жесткие виды наказания за коррупционные правонарушения как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.
Кроме того, предусмотрено ввести внешний контроль за декларациями об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Законом введена административная и дисциплинарная ответственность за предоставление в декларациях недостоверных сведений.
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Также законом предусмотрено усиление гарантий защиты лиц, которые сообщают о коррупционных правонарушениях.
Данным законом четко разграничивается компетенция правоохранительных органов, ответственных за борьбу с коррупцией.
Нормами данного закона предусмотрено обеспечить выполнение рекомендаций GRECO в сфере уголовной наказуемости коррупционных действий.