Антикоррупционный комитет ищет отобранные режимом Януковича предприятия

Об этом заявила председатель комитета, народный депутат из фракции "Батькивщина" Александра Кужель, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

"Вместе с председателем Антикоррупционного бюро Татьяной Чорновол мы объявим о начале акции", - сказала Кужель.

"Присылайте нам всю информацию о том, у кого с 2010 года был рейдерский захват бизнеса, независимо от того, было ли это небольшое кафе, заправка, киоск, завод ювелирный", - отметила она.

Читайте такжеЯценюк заявляет о выводе порядка $70 млрд в офшорные зоны

По словам народного депутата, "людям давали день, три дня, чтобы переписать бизнес на другие имена".

"Хочу напомнить высказывание Макиавелли: "Я готов простить смерть отца, но никому не прощу, если у меня забрали мою собственность", - отметила она.

"Я обращаюсь ко всем украинцам: пишите письма на комитет Верховной Рады относительно предпринимательства, давайте такую информацию. Мы будем ее собирать и передавать в антикоррупционное бюро вместе с люстрационным для возврата собственности. Это очень важное начинание", - сказала Кужель.