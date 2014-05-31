В НАТО осудили «очевидную и неопровержимую» агрессию России против Украины

Парламентская ассамблея Североатлантического союза выразила твердую поддержку борьбе украинского народа в защиту независимости его государства и осудила действия России, направленные на дестабилизацию Украины посредством актов "очевидной и неопровержимой" агрессии,сообщает Радио Свобода.

Законодатели из стран-членов НАТО подтвердили голосованием принятое после захвата Россией украинской Крыму решение об отзыве ассоциированного членства в этой ассамблее парламента России. Как сказал председатель ассамблеи Хью Бейли, «наша вера в партнерство (с Россией) была предана», и «мы не можем вести дела, как обычно, с парламентариями из страны-партнера НАТО - России, проголосовавших за использование военной силы против другого партнера НАТО - Украины».

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В декларации, которую Парламентская ассамблея НАТО приняла в течении своей весенней сессии в столице Литвы Вильнюсе, содержится призыв к правительствам стран-членов НАТО принять более твердые санкций против российских чиновников и учреждений или компаний, причастных к дестабилизации Украины. Ассамблея также призвала усилить поддержку Украине, которая стремится построить крепкое демократическое государство.

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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на открытии сессии, заявил, что действия России дали «неприятное, но недвусмысленное объяснение», что НАТО должно сохранять сильную обороноспособность и изменить давнюю тенденцию уменьшать расходы на военные нужды.

Он отметил, что союз НАТО твердо предан принципам защиты любой страны-члена и способен защитить их от любой угрозы.

Среди таких важных для НАТО тем, как Сирия или Афганистан, Украина в этот раз все же заняла в пятницу главное место, сообщила пресс-служба Парламентской ассамблеи НАТО. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий призвал создать единый фронт, чтобы заставить Россию прекратить агрессию против Украины. Иначе, предостерег он, Россия станет угрозой «не только Европе, но и всему цивилизованному миру».

В начале трехдневной сессии, начавшейся в пятницу, председатель Парламентской сессии НАТО Хью Бейли заявлял, что парламентарии из стран НАТО поддержат территориальную целостность Украины, осудят незаконную аннексию Россией украинского Крыма, а также заверят в поддержке страны-партнеры НАТО Грузию и Молдову.

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Парламентарии также обсудят подготовку к следующему саммиту НАТО, который должен состояться в сентябре в Уэльсе в Великобритании. На этом саммите одной из главных тем снова будут действия России в Украине и важность статьи 5 Соглашения о создании НАТО, которая определяет принцип коллективной обороны.

Парламентскую ассамблею НАТО составляют представители национальных парламентов 28 стран-членов, а также, с несколько ограниченными полномочиями, представители парламентов 14 стран-партнеров (теперь, без России, уже 13), Европейского парламента и еще несколько межпарламентских объединений, таких, как Парламентская ассамблея Совета Европы или Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Парламентская ассамблея НАТО не уполномочена принимать обязательные к исполнению решения, но является совещательным межпарламентским органом, к постановлениям которого руководящие и исполнительные органы НАТО прислушиваются.

