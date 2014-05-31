Из-за указа Путина в симферопольских магазинах с полок сметают все подряд

Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 июня на территории аннексированного Крыма прекращается обращение украинской валюты – гривны. В связи с этим у касс выстраиваются огромные очереди желающих отовариться на гривны. Одну из таких можно увидеть в симферопольском супермаркете Fozzy, передает корреспондент Крым.Реалий.

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По словам очевидцев, люди скупают буквально все, начиная от предметов личной гигиены и заканчивая товарами народного потребления.

«Нам аванс выдали гривнами. Мы работаем на частном предприятии, теперь всем коллективом пошли тратить эти деньги, потому что завтра (1 июня. – Ред.) уже никто эти гривны не возьмет у нас», - жалуется жительница Симферополя Мария Сторожилова.

Примечательно, что задержка с обслуживанием на кассах связана не только с наплывом посетителей, но и с тем, что кассиры должны выдать людям сдачу российскими рублями, но мелочи у них для этого нет.

По словам одного из покупателей, продавцы тратят до 15-ти минут на то, чтобы выдать сдачу российскими деньгами, поскольку мелочи у них очень мало, в основном - только рубли самым мелким номиналом в 50 рублей, что в пересчете на гривны составляет около 17 гривен.