В "Шахтере" отрицают информацию о бое возле тренировочной базы клуба
15:20, 31 мая 2014Политика
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В клубе не подтверждают информацию о бое, который, возможно, проходил недалеко от тренировочной базы.
В "Шахтере" информацию о бое возле тренировочной базы клуба не подтвердили / @euromaidan
В ФК "Шахтер" отрицают информацию СМИ о бое возле тренировочной базы клуба "Кирша" на окраине Донецка.
Об этом интернет-ресурсу "Террикон" заявил директор Академии ФК "Шахтер" Александр Фундерат.
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"На базе все спокойно. Мы с утра провели учебно-тренировочные занятия. У детей-воспитанников Академии ФК "Шахтер" в данный момент проходят выпускные экзамены, идут последние туры юношеского чемпионата. СТБ "Кирша" функционирует в привычном режиме и никаких вооруженных столкновений в районе базы нет", - сказал Фундерат.
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