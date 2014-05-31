Террористы сегодня дважды пытались захватить аэропорт Донецка
Сегодня в районе 5 часов утра началась первая атака на аэропорт Донецк
Террористы сегодня дважды пытались захватить международный аэропорт «Донецк» им. С. Прокофьева, но получили отпор от украинских десантников.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский.
«Сегодня в районе 5 часов утра началась первая атака на аэропорт Донецк террористами. Атака производилась дважды, затем в 7 часов утра. И оба раза украинские силы АТО, а именно десантники дали жесткий отпор террористам. На данный момент террористы поняли, что аэропорт им не взять и отступили»,- сказал пресс-офицер.
При этом он отметил, что «потерь со стороны сил АТО нет».
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Как сообщал УНИАН, Донецкое городское управление ГУ ГУМВД Украины просит жителей категорически ограничить пребывание в районе донецкого аэропорта и магазина МЕТRO. Ежедневно там слышны выстрелы, есть сообщения о раненных и убитых среди мирного населения.
В ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные представители Донецкой народной республики с требованием вывести украинских военных с территории аэропорта.
Утром 26 мая в аэропорту началась антитеррористическая операция. С 7 утра 26 мая аэропорт приостановил работу.