Российских войск на границе с Украиной становится все меньше - Тымчук
Россия продолжает отводить от украинской границы войска.
По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", численность группировки российских войск близ границы с Украиной уменьшается.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"На ростовском направлении от непосредственной близости к украинской границе отведена батальонная тактическая группа из состава 137-го парашютно-десантного полка (место постоянной дислокации - Рязань)", - пишет он.
В целом на ростовском направлении от границы Украины отведено около 200 единиц бронетехники и около 400 единиц автомобильной техники.
"На белгородском направлении от непосредственной близости к украинской границе отведена батальонная тактическая группа из состава 104-го десантно-штурмового полка (Псков)", - сообщает Тымчук.