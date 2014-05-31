Российских войск на границе с Украиной становится все меньше - Тымчук

По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", численность группировки российских войск близ границы с Украиной уменьшается.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"На ростовском направлении от непосредственной близости к украинской границе отведена батальонная тактическая группа из состава 137-го парашютно-десантного полка (место постоянной дислокации - Рязань)", - пишет он.

В целом на ростовском направлении от границы Украины отведено около 200 единиц бронетехники и около 400 единиц автомобильной техники.

"На белгородском направлении от непосредственной близости к украинской границе отведена батальонная тактическая группа из состава 104-го десантно-штурмового полка (Псков)", - сообщает Тымчук.