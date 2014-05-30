Пентагон: Россия отвела большую часть своих войск от границы с Украиной

По оценкам американских экспертов, до 40 тысяч российских военнослужащих были сконцентрированы возле границы с Восточной Украиной, где происходят столкновения между украинскими силовиками и пророссийскими сепаратистами, сообщает Голос Америки.

Представители Пентагона выступали на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены делать публичные заявления о численности группировки, которая там осталась.

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Министр обороны США Чак Гейгел не раскрыл никаких деталей журналистам, которые сопровождали его в ходе 12-дневного заграничного турне. В то же время он назвал отведение войск обнадеживающим.

«Они не находятся там, где должны быть, и не будут находиться, пока все войска, размещенные возле этой границы пару месяцев назад, не уберутся оттуда», – сказал Гейгел.

«Мы знаем, что тысячи российских военных были отведены от границы и сейчас покидают район. Но мы также знаем, что остаются тысячи российских военнослужащих, которые пока что не тронулись с места», – сказал Гейгел.

По словам Гейгела, он не обсуждал отведение войск со своим российским коллегой.

Между тем, в Госдепартаменте США заявили, что необходимо снизить напряженность в кризисной обстановке, и призвали Россию оказывать давление на сепаратистов, чтобы они прекратили борьбу и освободили группу международных наблюдателей, которые были задержаны в Восточной Украине на этой неделе.

«Если рассматривать проблему широко, то наша точка зрения заключается в том, что деэскалация – это правильный путь развития ситуации», – заявила представитель Государственного департамента Джен Саки, в то же время заметив, что она не знает о случаях применения украинскими силовиками чрезмерных методов при подавлении выступлений сепаратистов, как это утверждает российская сторона.

Саки также назвала недопустимым задержание сепаратистами четырех наблюдателей ОБСЕ и призвала к их немедленному освобождению.