1+1 просит ФСБ и МИД России объяснить проникновение боевиков на территорию Украины

В обращении журналисты украинского телеканала просят сообщить обстоятельства попытки проникновения на территорию Украины в районе пункта пропуска Бирюково (Луганская область) колонны из нескольких КАМАЗов, микроавтобусов и легкових автомобилей с вооруженными людьми, имевшей место в ночь 27 мая.

Читайте такжеМИД вручил ноту России в связи с очередным прорывом террористов через границу "Находящиеся в колонне лица оказали вооруженное сопротивление отряду Государственной пограничной службы Украины, в результате чего 3 автомобиля КАМАЗ с вооруженными людьми смогли прорваться на территорию Украины", - отмечается в письме.

Журналисты просят сообщить, предпринимаются ли сотрудниками Пограничного управления ФСБ России действия для недопущения пересечения границы вооруженными людьми, проводились ли проверки по факту проникновения таких лиц в Украину 27 мая и приняты ли меры для недопущения таких попыток в дальнейшем.

Также журналисты 1+1 обратились в МИД России за помощью в скорейшем получении ответа на свое обращение в ФСБ.

Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины информировала, что часть боевиков на грузовиках прорвалась в Украину из России.

По данным ведомства, 27 мая в 03.40 колонна пересекла государственную границу, где ее огнем встретил пограничный наряд. Начался бой. Нарушители, оставив группу прикрытия, частично прорвались в Украину в направлении Антрацита.

"В результате боевых действий пограничниками повреждены и захвачены один микроавтобус и два легковых автомобиля, один боевик тяжело ранен. Задержанные автомобили оказались заполнены автоматами Калашникова, РПГ и взрывчаткой", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.