Харьковские предприятия займутся перевооружением армии

По словам председателя Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Игоря Балуты, речь идет о серьезных заказах для завода им. Малишева и всех 12 предприятий «Укроборонпрома». Также будет загружен заказами по изготовлению транспортных самолетов авиационный завод. «Мы максимально постарались перевести эти заказы на территорию Харьковской области, потому что у нас есть все необходимые мощности», - сказал Игорь Балута.

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Кроме этого, председатель ОГА сказал, что экономические связи с российскими предприятиями теряются, поэтому отечественные производственные мощности необходимо загружать государственными заказами. «Нужно быть откровенными - в ближайшее время эти взаимосвязи не возобновятся. Это нужно понимать и работать в другом направлении, или самостоятельно загружать предприятия, тем более, на этот год такая возможность появилась», - отметил Игорь Балута.

Как сообщал УНИАН, предприятия военно-промышленного комплекса Харьковской области получили правительственный заказ на производство 40 единиц БТР-4 для МВД и 154 единиц БТР-4 – для Министерства обороны.