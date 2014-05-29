Порошенко обсудил с президентом ЕБРР вопрос финансовой поддержки для Украины

Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумом Чакраборти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политика.

Стороны обсудили вопросы улучшения инвестиционной среды и финансовой поддержки для Украины, в частности, направление кредитов ЕБРР на развитие энергетического, инфраструктурного, промышленного секторов и банковской сферы.

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При этом речь шла о реализации проектов ЕБРР как в государственном, так и в частном секторах.

Также в ходе беседы стороны обсудили направления сотрудничества, которые будут направлены на преодоление коррупции.