Порошенко обсудил с президентом ЕБРР вопрос финансовой поддержки для Украины
18:00, 29 мая 2014Политика
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В частности, стороны обсудили направление кредитов ЕБРР на развитие энергетического, инфраструктурного, промышленного секторов и банковской сферы.
Порошенко провел телефонный разговор с Президентом ЕБРР / Фото УНИАН
Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумом Чакраборти.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политика.
Стороны обсудили вопросы улучшения инвестиционной среды и финансовой поддержки для Украины, в частности, направление кредитов ЕБРР на развитие энергетического, инфраструктурного, промышленного секторов и банковской сферы.
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При этом речь шла о реализации проектов ЕБРР как в государственном, так и в частном секторах.
Также в ходе беседы стороны обсудили направления сотрудничества, которые будут направлены на преодоление коррупции.
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