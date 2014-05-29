В Донецке террористы из батальона «Восток» арестовали несколько десятков сторонников «ДНР»

В Донецке террористы из так называемого «батальона Восток» окружили здание Донецкой облгосадминистрации, ранее захваченное представителями самопровозглашенной «Донецкой народной республики», и арестовали некоторых ее представителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают очевидцы и многие местные общественные активисты через социальные сети.

По их данным, к зданию ОГА (около 14.00) подъехала колонна бойцов батальона «Восток» на грузовиках КАМАЗ и военных БТРах. Затем террористы окружили здание, вошли внутрь и потребовали от сторонников «ДНР» покинуть помещение. Также они арестовали несколько десятков сторонников «ДНР».

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Очевидцы утверждают, что, якобы бойцы «Востока» тем самым выразили свой протест мародерству и предательству членов «ДНР».

«Выстрелов не слышно. По слухам батальон «Восток» окружил здание. Около магазина «Максим» (магазин находится на ул. Артема, недалеко от памятника Т. Шевченко и библиотеки им. Крупской, напротив здания ОГА – УНИАН) автоматчики. В переходе к (библиотеке) Крупской люди в камуфляже. Собираются толпами», - сообщает один из жителей Донецка в комментарии на странице социальной сети Фейсбук.

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Также, по словам очевидцев, около получаса назад бойцы батальона «Восток» подогнали колесный погрузчик для демонтажа баррикад возле ОГА.