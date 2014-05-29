В Славянске и Краматорске приостановлена активная фаза АТО

12:27, 29 мая 2014
Политика
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В Славянске и Краматорске пока прекращены боевые действия

Активная фаза пока приостановлена / Новости Донбасса

В Краматорске поселок Софиевка стоят представители ДНР на БТР, по их словам, скоро там должна появиться Нацгвардия. Об этом сообщают пользователи Твиттер.

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Источник "Новостей Донбасса" подтверждает, что в районе Славянска около 9-ти 10-ти часов происходили боевые действия однако звуки выстрелов и взрывов прекратились.

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