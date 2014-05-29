Дещица: Украина и ЕС обсудят оперативное подписание Соглашения об ассоциации

11:33, 29 мая 2014
Политика
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Украина и Евросоюз проведут консультации по вопросу более быстрого подписания Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Украина обсудит с ЕС ускорение подписания Соглашения об ассоциации / УНИАН

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица рассказал, что изначально планировалось подписание Соглашения об ассоциации на 27 июня вместе с Молдовой и Грузией. «Но, как вы знаете, избранный президент Петр Порошенко высказал желание подписать этот документ быстрее. Нам нужно провести консультации с ЕС, насколько быстро мы можем подписать этот документ», - сказал Андрей Дещица.

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