Дещица: Украина и ЕС обсудят оперативное подписание Соглашения об ассоциации
11:33, 29 мая 2014Политика
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Украина и Евросоюз проведут консультации по вопросу более быстрого подписания Соглашения об ассоциации в полном объеме.
Украина обсудит с ЕС ускорение подписания Соглашения об ассоциации / УНИАН
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица рассказал, что изначально планировалось подписание Соглашения об ассоциации на 27 июня вместе с Молдовой и Грузией. «Но, как вы знаете, избранный президент Петр Порошенко высказал желание подписать этот документ быстрее. Нам нужно провести консультации с ЕС, насколько быстро мы можем подписать этот документ», - сказал Андрей Дещица.
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