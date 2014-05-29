Дещица: Украина и ЕС обсудят оперативное подписание Соглашения об ассоциации

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица рассказал, что изначально планировалось подписание Соглашения об ассоциации на 27 июня вместе с Молдовой и Грузией. «Но, как вы знаете, избранный президент Петр Порошенко высказал желание подписать этот документ быстрее. Нам нужно провести консультации с ЕС, насколько быстро мы можем подписать этот документ», - сказал Андрей Дещица.