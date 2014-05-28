Порошенко просит у США прямой военной помощи в виде ленд-лиза - СМИ

Об этом он сказал в интервью The Washington Post, сообщает Lb.ua.

"Я не считаю санкции достаточно мощным сдерживающим фактором. Агрессия (со стороны России) может продолжиться", - заявил Порошенко.

По его словам, что действительно может сейчас помочь - это непосредственная американская военная помощь, наподобие той, которая была оказана Америкой союзникам в ходе Второй мировой войны (программа ленд-лиз).

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"Нам нужен новый договор о безопасности, такой же, как ленд-лиз. Мы должны сотрудничать в военно-технической и консультативной сфере. Мы готовы бороться за независимость и должны укреплять вооруженные силы", - заявил Порошенко.

Справка. Ленд-лиз (lend lease) - программа помощи США союзникам во времена Второй мировой войны. Включала поставки оружия, продуктов, нефти и др. на особых условиях.